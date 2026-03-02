Фестивалът „София Филм Фест на брега“ ще се проведе от 19 до 27 март в Културен дом НХК в Бургас. Тазгодишното, 24-то издание ще бъде с вход свободен. През деветте дни на фестивала зрителите ще могат да видят над 40 игрални и документални пълнометражни и късометражни филма от цял свят. Подготвя се и разнообразна съпътстваща програма, включваща изложба на филмова тема, както и литературно четене.

В рамките на „София Филм Фест на брега“ ще се проведе и „Киноклас Бургас“ с водещ режисьора Надежда Косева. Инициативата събира млади хора на възраст 12–22 години, които ще преминат през целия процес на създаване на късометражен филм – от анализа на съвременен български филм и писането на сценарий, през снимачния процес, до монтажа и фестивалната премиера. Курсът включва теоретични лекции (онлайн и присъствено), работа с професионална техника, срещи с утвърдени кинотворци и възможност за участие в младежкото жури на 24-тото издание на фестивала. Обучението ще има състезателен характер – един от курсистите ще бъде избран за участие във филмов фестивал или киношкола през 2026 г., а за младежи извън Бургас са предвидени три места с осигурено настаняване.

Сред най-чаканите филми е „Атлас на вселената“ на режисьора Паул Негоеску, който беше отличен с награда от Международното жури Generation на Берлинале, съобщават организаторите.

Филмът разказва историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и се впуска в пътешествие, за да търси липсващата лява. Това го отвежда към свят, намиращ се на границата между реалността и фантазията, а по пътя си той открива неочаквани уроци за себе си и за света около него.

„Атлас на вселената“ е копродукция между Румъния и България. Режисьор е Паул Негоеску, който заедно с Михай Минкан е и сценарист на творбата.