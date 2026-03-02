По повод Баба Марта малките сърца на децата на Бургас сътвориха голямо чудо – с много обич, нежност и надежда те изработиха ръчно мартенички и картички за пациентите на Комплексен онкологичен център – Бургас.

Във всяка преплетена нишка има топлина, във всяка картичка – искрена грижа, а във всеки жест – светлина и вяра. Тези малки символи носят голямо послание: че никой не е сам в своята борба, че добротата лекува и че надеждата винаги намира път.

Нека червено-белите нишки донесат здраве, сила и кураж на всички, които преминават през трудни дни и им напомнят, че около тях има сърца, които мислят за тях и им изпращат любов.

Доброто живее в чистите детски души – и променя света.








