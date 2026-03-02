Българовското автошествие отново ще е част от програмата за националния ни празник. По традиция участниците се събират на паркингите на Морската гара в 9 часа.

В 8:50 часа основната група от автомобили ще тръгне от ул. „Д-р Стамен Григоров“ 11 (Авто Карашев) по кръговото в посока Логистичен парк Бургас - обратно по ул. „Крайезерна“ - кръстовището на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ -кръстовището на ул. „Спортна“ и ул. „Индустриална“ - бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“ -бул. „Иван Вазов“ през ул. „Княз Александър Батенберг“ посока Морска гара.

В 10 часа цялата група ще тръгне по следния маршрут: от Морска гара през княз ул. „Княз Ал. Батенберг“ - с десен завой по ул. „Булаир“ - ул. „Демокрация“ – бул. „Стефан Стамболов“ - път І-6 кв. „Ветрен“ -по път І-6 към разклона за гр. Българово – ул. „Обходна“ с десен завой към Централен площад на гр. Българово.

По време на шествието автобусите от градския транспорт ще се движат, но при необходимост ще изчакват колоната от автомобили. За това от 10 до 11 часа е възможно да има нарушение в маршрутното разписание.

За първа година ще се организира и "Бургаско шествие". То ще започне в 13:15 часа с кратка програма на площад „Атанас Сиреков“, след което участниците ще преминат пеша по ул. „Алеко Богориди“ и ще поднесат венци и цветя пред паметниците на Васил Левски и Христо Ботев в Морската градина.