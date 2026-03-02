В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас успешно приключи благотворителната инициатива „Мартеничка с мисия: подари надежда“.

В нея активно се включиха децата от всички детски градини на територията на Община Бургас, които с много старание, творчество и добри сърца изработиха красиви изделия в бяло и червено, използвайки разнообразни декоративно-приложни техники.

Създадени бяха повече от 150 оригинални мартеници, които донесоха радост и усмивки на децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания №1 и дневния център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.

Инициативата още веднъж доказа, че когато децата творят с мисия, се ражда надежда.

Екипът на ЦПЛР – Бургас пожелава на всички здраве, усмивки и светли празници!