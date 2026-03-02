От 5 март до края на октомври автомобилите на Street View ще изминат над 20 000 км, за да обновят изображенията в Google Maps и да отразят промените в градската и пътната инфраструктура в страната.

Новата обиколка ще обхване над 30 населени места, сред които София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков, Ямбол и други.

Заснемането включва както градски улици, така и важни пътни връзки между населените места, които ежедневно се използват от жителите, бизнеса и туристите.