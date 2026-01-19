Най-големият форум за международно историческо документално кино - DOCK International Documentary Historical Film Festival, ще зарадва почитателите на документалните филми със специално зимно издание.
То ще е посветено на жените през Втората световна война и ще разкаже онези истории, които дълго са оставали в сянка, но продължават да отекват силно и днес.
Очакват ви исторически документални филми, които напомнят, че смелостта има много лица – и много от тях са женски.
Къде и кога:
4 и 5 февруари
Регионална библиотека "Пейо Яворов"
ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 41
6 и 7 февруари
Младежки международен център-Бургас
ж.к. Меден рудник, ул. „Апостол войвода“ 15
Очаквайте и пълната фестивална програма. 2026 започва със смисъл, памет и кино.
Фестивалът е създаден по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС.
0 Коментара