Най-големият форум за международно историческо документално кино - DOCK International Documentary Historical Film Festival, ще зарадва почитателите на документалните филми със специално зимно издание.

То ще е посветено на жените през Втората световна война и ще разкаже онези истории, които дълго са оставали в сянка, но продължават да отекват силно и днес.

Очакват ви исторически документални филми, които напомнят, че смелостта има много лица – и много от тях са женски.

Къде и кога:

4 и 5 февруари

Регионална библиотека "Пейо Яворов"

ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 41

6 и 7 февруари

Младежки международен център-Бургас

ж.к. Меден рудник, ул. „Апостол войвода“ 15

Очаквайте и пълната фестивална програма. 2026 започва със смисъл, памет и кино.

Фестивалът е създаден по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС.