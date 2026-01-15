Не пропускайте да видите неповторимия Кирил Ефремов в „Гераците“ по Елин Пелин този понеделник, 19 февруари, от 19.00 часа в Културен дом НХК. Постановката гостува по покана на Културна организация "Арт Мелпомена" - Бургас и ДТ "Сава Огнянов" – Русе.

Режисьор на театралния спектакъл е Богдан Петканин, сценография и костюми: Жанета Иванова, музика: Пламен Мирчев – Мирона.

В нея участват: Кирил Ефремов гост-актьор, Ивайло Спасимиров, Борислав Апостолов, Венцислав Петков, Ивайло Драганов, Дона Вълова, Соня Пилатова, Виктория Владова, Ростислав Панков, Александър Узунов, Крум Берков, Петя Венелинова и Ивет Пенчева.

От едно изказване на Елин Пелин става ясно, че повестта „Гераците“ е сред най-вдъхновено създадените му произведения. За нея той споделя, че е „един творчески момент – истински в моя живот“. За написването ѝ има конкретен повод – срещата на писателя с един селянин, който водел „едно малко дете, облечено и свито в едно скъсано палтенце“, за да му търси някаква работа в София.

Билетите за спектакъла са пуснати в продажба в Билетен център "Часовника" с работно време: понеделник-петък от 10:00 до 18:00 часа.

Повече информация на телефон: 0898 420 537 - президент на „Арт Мелпомена“ Галя Петкова и в мрежата на https://grabo.bg/burgas/geratzite-0ud43zw