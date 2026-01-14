Най-дръзкото произведение на Нобеловата лауреатка Олга Токарчук – „Книгите на Яков“, пристига в Бургас. Премиерата пред бургаска публика ще бъде на 2 февруари, в Регионалната библиотека “Пейо Яворов”, от 18:00 ч, с модерацията на Мирослава Крумова.

Заедно с литературни гости, преводачът Крум Крумов и издателката и редактор Невена Дишлиева ще ви поведат из многопластовия свят на Яков.

Книгите на Яков е най-дръзкият, най-всеобхватният и най-сложно изтъканият роман на Олга Токарчук – няма как да избягаме от превъзходната степен, когато говорим за тази необятна книга. В 1040 страници, които са своеобразна карта за прекосяване на цяла Европа, епосът следва историята на противоречивия и пренебрегнат от историята Яков Франк. За някои той е еретик, за други – Месия.

И докато Европа от 18 век се формира пред очите ни, разказвачите и сюжетните линии се умножават, а истината се размива, докосваме широк спектър от теми, свързани с Европейското общество, еврейския народ, вярата, смисъла, идентичността.

За авторката:

Олга Токарчук е родена на 29 януари 1962 г. в Сулехов, Полша в семейство на учители. През 1985 г. завършва психология във Варшавския университет. Още по време на следването си работи в терапевтичен център за работа с младежи и в психиатрична клиника. След дипломирането си се премества във Вроцлав, а след това във Валбжих, където работи като терапевт. От 1998 г. полската писателка живее в малкото селце Краянов близо до Нова Руда, Югозападна Полша.

Токарчук е едно от най-важните имена в съвременната полска и световна литература. Обичана, превеждана, четена и награждавана писателка, в чието творчество има разкази, романи, есета, критически текстове, сценарии, поезия и пр. – общо 20 книги до момента. Първият ѝ роман, „Пътешествието на хората на книгата“, излиза през 1993 г. и е приет добре в Полша, отличен е с наградата за най-добър дебют. Пробивът за Токарчук идва с нейния трети роман, „Правек и други времена“ (1996), преведен на много езици и донесъл на авторката си международна известност.

Популярността на Токарчук е феноменална, а читателите ѝ я уважават най-вече заради добрия вкус, енциклопедичните познания, литературния ѝ и разказвачески талант, и – не на последно място - заради философската дълбочина на творбите ѝ.

За преводача:

Крум Крумов е преводач от и на полски език. Завършва славянска филология с полски език в ПУ „Паисий Хилендарски“ и туризъм в Лодзкия университет. Лектор по български език в Познанския университет „Адам Мицкевич“.

Носител на наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ (2022), учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София, както и наградата на СПБ за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика (2022).

Сред преведените от него книги са „Емпузион“, „Анна Ин в гробниците на света“, „Гардеробът“, „Чувствителният разказвач“ и „Господин Изразителен“ от Олга Токарчук, „Тъмно, почти нощ“ от Йоанна Батор, биографиите на полските алпинисти Йежи Кукучка и Ванда Руткевич.

Любител пътешественик, автор на книгата „Около Исландия за 14 дни“.