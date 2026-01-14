Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов от ПГ на "Продължаваме промяна-демократична България“ (ПП-ДБ) пристигнаха на "Дондуков" 2, където президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство.

“Уважаеми дами и господа, след като първата политическа сила ГЕРБ-СДС върна мандата, следва по чл. 99, както е по Конституция, е да връча втория проучвателен мандат на вашата политическа формация”, започна президентът Румен Радев и връчи папката на Надежда Йорданова.

“Уважаеми г-н президент, от името на ПП-ДБ се явяваме, за да изпълним процедурата по чл. 99 от Конституцията, възложено е на мен да приема мандата и веднага да го върна като неизпълнен", заяви Надежда Йорданова още в началото на срещата.

“Няма възможност в това Народно събрание да бъде сформирано реформаторско мнозинство. Централният въпрос, който занимава обществото и политиците, е да осигурим прозрачен изборен процес. Най-бързо отчетеният вот с най-малко нарушения беше този, когато гласувахме 100% машинно гласуване”, добави Йорданова.

“Ние няма да позволим въвеждането на сканиращи устройства и ще се противопоставим на всички опити да се опорочи искането на гражданите за честни избори. Искаме максимално много хора да излязат да гласуват”, каза още бившият правосъден министър.

“С този отказ опциите силно се стесняват, въпросът не е кога ще бъдат изборите, очаквам лидерите на партиите да проявят политическа отговорност и да престанат да искат от мен дата и да ми казват кога да насроча изборите", отвърна Радев, след като Йорданова заяви, че връща неизпълнен втория мандат.

Държавният глава ще разполага със 7-дневен срок, в който да връчи и третия мандат – на партия по негов избор.