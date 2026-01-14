Започна публичното изслушване в сградата на Висшия съдебен съвет на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България.

Кандидатите са Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева.

Публичното изслушване е вторият етап от процедурата, след който комисията ще предложи три кандидатури за европейски прокурор. По регламент комисията трябва да избере трима от седмината кандидати. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз (ЕС), който трябва да избере един от тримата.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС с шестгодишен мандат. Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Членове на специалната комисия по подбора са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.