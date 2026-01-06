Светлина и морски простор бележат 27-ата обща Богоявленска изложба на тримата именити бургаски художници Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов.



И тази година тримата съименици отбелязаха тържествено своя празник, като представиха нови творби пред публиката в изложбената зала на ул. „Александровска“ 22.



„Изложбата на тримата Йордановци е уважаван и обичан акцент в градската традиция за Богоявление. Пожелавам Ви все такова силно творческо вдъхновение и традицията да става все по-дългогодишна“, заяви в празничното си приветствено слово кметът на Бургас Димитър Николов.



Високо ценените художници бяха поздравени още от председателя на Дружеството на бургаските художници Добрин Вътев, както и от директора на НУМСИ „Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров, които отправиха своите благопожелания.



Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас и Дружеството на бургаските художници.