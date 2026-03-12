Спипаха наркотици в жилище след сигнал за скандал между 64-годишна майка и 34-годишния ѝ син в Бургаско, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 11 март за скандал в жилище в жк. "Металург" в село Дебелт.

В една от стаите са намерени и иззети топчета канабис - с тегло около 3 грама и около 60 таблетки със сиво-зелен цвят, чийто точен състав е в процес на изясняване.

Мъжът е криминално проявен и по случая се води разследване.