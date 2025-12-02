Театър „Българска армия“ и Културна организация „Арт ателие 77“ представят хитовия спектакъл „Ножица-трепач“ – уникална интерактивна криминална комедия, която вече 20 години покорява публиката у нас.

Постановката на проф. д-р Ивайло Христов, по текста на Брус Джордан и Мерилин Ейбръмс, превод на Златна Костова, идва на сцената на ДТ „А. Будевска“ на 2 декември от 19:00 ч.

В ролите зрителите ще видят популярните актьори Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стефания Колева/Алена Вергова, Ненчо Илчев, Иван Радоев и Гергана Данданова. Сценографията е на Нина Пашова, костюмите – на Кремена Халваджиян, а музиката – на Дони.

„Ножица-трепач“ превръща публиката в активен участник в разследването на загадъчно убийство, случило се в комичната атмосфера на фризьорски салон. Всеки зрител може да влияе на действието, което прави всяко представление различно. Спектакълът е гледан от над 2 милиона души и има близо 400 представления в Театър „Българска армия“.

Билети се продават на касата на Културен дом НХК.

Резервация и информация: 0894 898 098 – Маруся Русева, организатор.