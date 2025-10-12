Младата поетеса Деница Младенова от Бургас стана носител на Голямата награда в XV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“, организиран от община Пловдив. Тя получи грамота и парична премия в размер на 2000 лв. за дебютната си книга „Първи живот“.

Това е стихосбирка, която критиците вече определят като явление. Редактор е преподавателят по литература и ръководител на литературния клуб „За хвърчащите хора“ Добрина Топалова.

Деница пише и поезия, и проза. Започва с опитите от малка, но в девети клас се включва в Клуба по творческо писане към Центъра за млади таланти, създаден от Фондация „Шанс за децата и природата на България“.

Там под ръководството на Добрина Топалова разгръща потенциала си. Тъй като поетесата рисува толкова добре, колкото и пише, прави и корицата на книгата. Тя вече е носител на редица престижни отличия – сред тях Голямата награда на конкурса „Петя Дубарова“ и първа награда от „Бургас и морето“.

Лауреатите на XV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ бяха обявени на официална церемония снощи в уютната обстановка на „Комеди клуб“ в Дома на културата „Борис Христов“.

Според променения преди година статут, Конкурсът е за издадена поетична книга, (а не на стихотворение) на автори на възраст до 35 години, (преди до 45г.), като темата е свободна.

Всеки участник може да представи само по една поетична книга, издадена преди датата на обявяване на конкурса. Тази година в конкурса участваха 21 поетични книги.

Журито, натоварено със задачата да ги оцени бе в състав: Недялко Славов – председател и членове – Росен Карамфилов и Димана Йорданова.

В ролята си на модератор на церемонията по обявяване на резултатите и награждаване, Недялко Славов сподели свои спомени за Добромир Тонев и впечатления от поетичните книги, участващи в конкурса.

Росен Карамфилов, който не присъства по уважителни причини, изпрати поздравителен адрес с вълнуващо обръщение към младите поети, което бе прочетено на микрофон.

Преди обявяването на победителите, публиката, сред която бяха Людмила Църцева, актьорът Стефан Попов и директорът на БНР Радио Пловдив – Чавдар Каришев, имаше възможност да види прожекция на филм, посветен на Добромир Тонев, продукция на БНТ 2.

Наградите връчи заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов.

„Вече 15 години имаме възможността да продължаваме една традиция. Първото и най-важно е да показваме, че уважаваме и помним нашите невероятни творци, особено тези, които вече не са след нас, като Добри Тонев. На второ място съм щастлив, че като община, и като град, се стремим да създаваме условия и да насърчаваме хората да пишат, да четат поезия. Искам да благодаря на всички, които са участвали. Надявам се, че участието в конкурса на името на Добри Тонев ще даде необходимата отправна точка за още по-голямо развитие занапред, ще е още по-голям стимул. И не на последно място, продължавайте да пишете, защото има хора, които искат да четат хубава поезия!“, каза в приветствието си към участниците и гостите Пламен Панов.

Освен Голямата награда, Община Пловдив осигурява и две поощрителни награди, всяка по 500 лв. и грамота.

Нейни носители станаха Катя Димитрова от Раднево за книгата „Плач по всички жени преди мен“ и Евгения Динева от София за книгата „Животните нямат бащи“. Евгения не присъства на церемонията, тъй като в момента живее в чужбина.

Бяха връчени и специални награди от партньори.

Наградата, осигурена от Радио Пловдив бе връчена от директорът Чавдар Каришев. Получи я Емилия Найденова от София за книгата „Песента на бързолетите“. Емилия сподели, че за първи път е участвала в конкурса преди 15 години като ученичка и вече няколко пъти е печелила награди, при това отново от Радио Пловдив.

Наградата „Нощувка за двама в хотел „Одеон“, осигурена от Тони Симидчиева, председател на Регионална занаятчийска камара – Пловдив отиде при Калина Лазарова от София за книгата „Механика на мълчанието“.

Награда на ПУ „П.Хилендарски“ за млад поет-студент тази година не бе връчена.

Наградените прочетоха свои стихове, прозвучаха и любими стихотворения от Добромир Тонев.

Организатор на XV Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ е Община Пловдив и партньори – БНР Радио Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Тони Симидчиева, председател на Регионална занаятчийска камара – Пловдив. Медиен партньор на конкурса е БНР Радио Пловдив.

Призът е учреден през 2011-а по повод на 10 г. от кончината на поета от инициативен комитет в състав проф. Огнян Сапарев, Тони Симидчиева, поетите София Несторова и Тодор Чонов, писателите Йордан Велчев, Стефан Бонев и Здравко Гълъбов, както и поетесата Станислава Станоева като представител на Поетическа академия „Добромир Тонев“.

Паралелно със създаването на конкурса е направена и страница на Добромир Тонев във Фейсбук, която обедини на едно място всички приятели и почитатели на творчеството на Добри Тонев.

Първите две години Националният конкурс за поезия „Добромир Тонев“ се организира и провежда през март, когато се почита смъртта на поета.

От 2013 г. вече се организира и провежда в навечерието на рождената дата – 15 октомври.