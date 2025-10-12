Светът е изправен пред „нова криза“ – нарастваща смъртност сред тийнейджърите и младите хора. Причините варират: от употреба на наркотици, алкохол и самоубийства в Северна Америка до инфекциозни болести и травми в страните от Субсахарска Африка.

Това показва мащабно глобално изследване за причините за смърт и заболявания. Данните обаче трябва да бъдат „сигнал за събуждане“, предупреждават авторите на доклада.

Изследването установява още, че хронични заболявания като сърдечни болести и диабет вече са отговорни за две трети от всички здравословни проблеми по света, а случаите на психични разстройства растат бързо. Половината от глобалната тежест на болестите е предотвратима – свързана с рискове като високо кръвно налягане, замърсен въздух, тютюнопушене и затлъстяване, пише The Guardian.







Проучването Global Burden of Disease е проведено от мрежа от 16 500 учени, използвали над 300 000 източника на данни. Публикувано е в списание The Lancet и представено на Световната здравна среща в Берлин.

Повишена смъртност сред младите



Въпреки че общата смъртност в 204 държави е намаляла, а продължителността на живота се е възстановила след спада от пандемията, изследователите са особено обезпокоени от нарастващата смъртност сред тийнейджърите и младите възрастни.

В Северна и части от Латинска Америка основните фактори са самоубийствата и злоупотребата с наркотици и алкохол. „Много изразено увеличение на смъртните случаи при млади хора определено привлече вниманието ни“, казва д-р Кристофър Мъри, директор на Института за здравни показатели и оценка към Вашингтонския университет.

Според него повишената смъртност при младите, особено в Северна Америка, е „тясно свързана с нарастването на тревожността и депресията сред младите хора, особено жените“. Той отбелязва, че макар психичните проблеми да са добре изследвани, все още няма яснота за причините им – дали са свързани със социалните мрежи, електронните устройства или промени в семейните и социалните модели.

Африка: инфекциозни болести и слаб здравен достъп



В Субсахарска Африка анализите показват, че смъртността сред деца на възраст между 5 и 14 години от 1950 г. насам е по-висока от очакваното – главно заради инфекции и инциденти. При жените между 15 и 29 години смъртността е с 61% по-висока от предишните оценки, основно поради усложнения при бременност и раждане, пътни инциденти и менингит.

„Данните от проучването са предупреждение за правителствата и здравните лидери да реагират бързо и стратегически на тревожните тенденции, които променят общественото здраве“, казва д-р Мъри.







Здравето на младите – пропуснат потенциал



Изпълнителният директор на Amref Health Africa д-р Гитинджи Гитай отбелязва, че 60% от населението на Африка е под 25 години – „огромен потенциал“, който може да се реализира само чрез инвестиции в здравето.

„Сегашният фрагментиран подход в здравеопазването се проваля. Маларията, ХИВ и туберкулозата продължават да отнемат твърде много млади животи заради слабите системи и пропуските във ваксинацията. В същото време бързото нарастване на незаразните болести сред младите африканци вече взема жертви всеки ден“, казва той.

Според него решението е в изграждането на „по-силни здравни системи, базирани на реални инвестиции в младежкото здраве“.

Опасност от задълбочаване на неравенствата



Проф. Емануела Гакиду от Вашингтонския университет предупреждава, че напредъкът в бедните региони е под заплаха заради съкращения на международната помощ.

„Тези страни разчитат на глобалното здравно финансиране за основни грижи, лекарства и ваксини. Без него разликата със света само ще се задълбочи“, подчертава тя.