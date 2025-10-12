Десетки български фирми станаха жертва на мащабна киберизмама, известна като схемата „Сменен IBAN“. От началото на годината до момента щетите надхвърлят 5 милиона евро, а пострадалите компании са поне 70, съобщават от ГДБОП.

Измамата започва с на пръв поглед рутинен имейл до служебната поща – уведомление, че банковата сметка на доставчик или партньор е променена. Реално обаче писмото е изпратено от престъпници, които седмици наред са следили фирмената кореспонденция, за да изберат подходящ момент за удар.

„Изпращат имейл от името на реален контрагент, като посочват нов IBAN, по който да се наредят парите. Достъпът до кореспонденцията обикновено е получен чрез заразен компютър или фишинг кампания“, обясни в ефира на bTV ст. комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП.







Сумите, източвани по този начин, са внушителни. През 2024 г. пикът на измамите е достигнал 13 милиона евро, като пострадали са 130 български фирми. И тази година почти всяка седмица в ГДБОП постъпват нови сигнали за подобни случаи.

„Миналата година имахме една компания, която загуби няколко милиона евро с един превод“, посочи Димитров.

Според разследващите, зад схемата стоят организирани престъпни групи от Нигерия, които използват откраднатите средства за луксозен начин на живот – жилища, яхти, коли.



Експертите са категорични: имейл за „смяна на банковата сметка“ е първият ясен сигнал за измама. В такива случаи се препоръчва незабавна проверка по телефона или чрез официален контакт с партньора, преди да се извърши какъвто и да било превод.

„Огромна част от средствата, загубени от фирмите по света, потъват в мрежите на международната организирана престъпност“, предупреди комисар Димитров.

МВР напомня, че първите месеци след въвеждането на еврото ще бъдат особено рискови за нови опити за измами и призовава фирмите да бъдат изключително внимателни при обработка на плащания.