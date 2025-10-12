Схема за контрабанда на скъпи коли от България бе разбита в РС Македония.

Според прокуратурата в Скопие заподозрените фалшифицирали регистрационни номера и талони на колите, съобщи прокуратурата в Скопие. Някои от участниците в контрабандния канал вече са задържани и обвинени, а българите се издирват.

Сред внесените през канала автомобили са “Тойота”, “Лексус” и “Ланд Ровер”. Прокуратурата в Скопие е предложила на съда постоянен арест на тримата, арестувани в събота, а четвърти е извън РС Македония и се издирва. Обвинения са повдигнати и на две длъжностни лица, които по времена извършване на престъпленията са били на работа в МВР и са изготвили фалшивите документи на колите.

Един от автомобилите бил внесен през граничния пункт Деве баир, срещу нашия ГКПП Гюешево. Там била установена скъпа Тойота, която била обявена за международно издирване и била с фалшиви номера и документи. Лексусът пък бил спипан през август 2021 г., след като двама българи опитали да го вкарат нелегално в РС Македония с фалшиви български номера и документи. Третият случай е на управител на фирма, който опитал да внесе от България в РС Македония “Ланд Ровер” с пренабити номера на шасито и фалшиви документи.