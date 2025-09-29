На 04 октомври от 12:00 часа на площад „Тройката” клуб по български народни танци „Чанове” организира своя „Есенен форум” по повод рождения си ден. В събитието ще се включат клобове от цялата страна. То няма състезателен характер, а има за цел популяризиране на българския танцов фолклор и дейността на клуба в града.

И тази година, вече по традиция ще направим, форумът ще бъде с благотворителна цел - „Да върнем Веси в залата“, казват организаторите и призовават за подкрепа на дългогодишната танцьорка, която се нуждае от средства за лечение. За каузата ще бъде поставена кутия за набиране на средства, които ще бъдат преведени по сметка.



Ето и програмата:



- 11:00 часа – дефиле от „Часовника” (пред хотел „България”) до площад “Тройката”



- 12:00 часа – представяне на клуба на площад „Тройката”





Клуб по български народни танци „Чанове” е създаден през 2005г. в София от Милена и Костадин Господинови. За двадесет години се разраства и в момента е единствен в България представен в шест града - София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Чирпан и Костенец. Клуб “Чанове” наброява над 1000 души в цялата страна.



В Бургас клуба съществува от 2009 г. под ръководството на Албена и Севдалин Трендафилови и се радва на голям интерес.