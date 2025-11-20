Традиционната благотворителна кампания на Община Бургас „Подари от сърце“, която всяка година носи усмивки и топлина в навечерието на празничните дни, стартира. Тя дава възможност на всяко дете, младеж или възрастен в неравностойно положение, ползващ социални услуги, да получи своя мечтан подарък за Коледа и да почувства истинската магия на празника.



В инициативата участват потребители от общо 30 социални центъра на територията на общината. Всеки желаещ благодетел може лично да избере на кого да подари подарък или да подари специално преживяване.

В онлайн списъка, който се актуализира в реално време, до имената на хората, за които вече има осигурени подаръци, ще бъде поставено малко сърце. Така дарителите ще могат лесно да проследяват актуалните нужди и да изберат своя получател. Контактите на управителите на социалните услуги са публикувани в списъка, за да улеснят предварителната координация.



Опакованите и поименно надписани подаръци се приемат на място в съответните социални заведения.

Кампанията традиционно обединява стотици добри хора и превръща празниците в по-светли за най-уязвимите жители на Бургас.

Вижте списъка на социалните заведения, включени в кампанията

https://www.burgas.bg/bg/kampaniya-podari-ot-sartse