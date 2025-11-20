През 2025 г. пренощувалите туристи са нараснали в Поморие с 10,61 % спрямо 2024 г. Това показа анализът на Община Поморие за Летен сезон 2025 г., който бе представен пред туристическия бранш и обществеността вчера (19.11.2025 г.), в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“.

Съгласно данни от ПП „ЕСТИ“ през периода 01.06.2025 – 10.10.2025г. на територията на общината са пренощували 98 350 туристи от 107 националности. За сравнение през периода 01.06.2024 г. – 10.06.2024 г. пренощувалите гости са 88 916 туристи от 95 националности.

Броят на българските туристи достига 59,42% от всички посетители. Сред чуждестранните туристи единственият спад е при туристите от Румъния (-1,31%). Украйна бележи най-висок ръст от 78,82%, но значителна част от тях не са типични туристи, а временно пребиваващи лица и бежанци, настанени в местни хотели по програми, финансирани от Европейския съюз и българската държава. Туристическият поток от Полша бележи увеличение от 4,97% спрямо предходната година, а германският показва ръст от 22,38% през 2025 г.

През 2025 г. се наблюдават промени в структурата на реализираните нощувки по категории места за настаняване. Данните показват тенденция към пренасочване на туристопотока от най-ниските и най-високите категории към средния клас обекти, като водещ двигател на растежа се оказват тризвездните хотели и местата за настаняване от клас „В“.

В рамките на дискусията кметът Иван Алексиев запозна присъстващите с целите на Общината за следващия туристически сезон и бе обсъдено предложението за увеличаване на размера на туристическия данък, направено от Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Поморие.