Националното ревю на костюмите „Мис Вселена 2025“ в Тайланд предложи не само впечатляваща мода и културна гордост, но и момент, който покори света – появата на "Мис Норвегия" в нейния вече легендарен костюм, вдъхновен от сьомга.

В препълнената зала 122 участнички представиха сложни национални визии, вдъхновени от природата, наследството и емблематичните символи на страните си, но именно дръзкият норвежки ансамбъл се превърна в най-коментирания образ на вечерта.

Сред вихъра от пера, метални конструкции, огромни флорални аранжировки и фина бродерия, Леонора Лисглимт-Рьодланд от Норвегия се открои с блестящ розово-сребрист костюм във формата на сьомга – с перки, люспи и скулптурирана глава на рибата. Тя се отдаде напълно на сценичното превъплъщение, демонстрирайки свирепи пози, игриви „рибни“ изражения и неоспорима увереност. Визията, посветена на морското наследство и риболовните традиции на Норвегия, предизвика овации в залата и мигновено се превърна във вирусна сензация. Комичният глас зад кадър допринесе още повече за популярността ѝ с репликите: „Тази рокля, вдъхновена от сьомга, отразява както движенията на представителката, така и същността на водещия износ на Норвегия“ и вече емблематичното: „Този речен бегач е зашеметяващ, Норвегия!“

Най-голямата изненада настъпи при разкриването на костюма, когато Лисглимт-Рьодланд се измъкна от масивната сьомга, за да покаже полупрозрачен боди, имитиращо вътрешността на рибата — момент, който предизвика взрив от реакции онлайн.

Въпреки доминиращото присъствие на норвежкия „сьомгов“ костюм, вечерта беше белязана и от неочакван момент на солидарност между "Мис Чили", Ина Мол, и "Мис Куба", Лина Луасес. След индивидуалните представяния участничките се подредиха за финална колективна разходка – възможност за публиката да види целия спектър от цветове, текстури и гигантски костюмни конструкции.

Докато заемаха местата си, "Мис Куба" се оказа частично скрита зад по-обемни костюми. "Мис Чили" забеляза това и деликатно отстъпи, за да ѝ освободи място, като с жест я прикани да излезе напред. По-късно двете бяха видени да се държат за ръце и да се усмихват – кадър, който символизираше приятелство и подкрепа.

Клипът бързо обиколи социалните мрежи и предизвика емоционални реакции по целия свят. Коментарите варираха от „Моите уважения към чилийската кралица“ до „Солидарността е това, което ни прави красиви.“