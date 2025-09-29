На 3 октомври от 18:00 ч. в зала „Петя Дубарова“ в КЦ „Морско казино“ ще се състои представянето на най-новото литературно произведение на поетесата Теменужка Балинова – Балина – бутиковия алманах „Азимут на любовта“. Събитието е вълнуваща среща с едно дълбоко и въздействащо творчество, посветено на най-съкровеното чувство – любовта.

Алманахът е впечатляващо по обем и съдържание издание – над 600 страници поезия, лични изповеди и художествени размисли, представени на три езика: български, италиански и руски. Преводът на италиански език е дело на гл. ас. д-р Наталия Христова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, който е и издател на книгата в лимитиран бутиков тираж. Модерното издание предлага и мултимедиен елемент – чрез QR кодове читателят може да чуе песни по стихове на авторката, с музика и аранжимент на композитора Светослав Лобошки.

„Азимут на любовта“ е изповедна и дълбоко лична книга, събрала „всичките ми натрупани емоционални и откровени открития, които споделям за любовта“, казва самата авторка. „Това е трудна и безценна за мен книга – безценна заради искреността, която съм вложила, а трудна – защото мой редактор бе Павел Матев, който ни напусна по време на съвместния ни творчески проект.“

Теменужка Балинова – Балина е магистър-филолог, журналист, радиоводещ, сценарист, автор и изпълнител. Родена през 1952 г. в Девин, тя е позната на публиката с дългогодишната си работа в радио „Веселина“, радио „Контакт“, радио „Смолян“, както и като програмен директор на КТ „Родопи +“. Автор е на десетки книги в областта на поезията и прозата, сред които „Жена за огън“, „Космически земна“, „Вкусът на ветровете“, „Пясък в очите“, „Любов, ето ме“ и „Под Гребенец“. Нейните творби са превеждани и разпространявани в Италия, САЩ и други страни.

С „Азимут на любовта“ Балина затвърждава своето място сред утвърдените имена в съвременната българска поезия. Това не е просто книга – това е духовен пътеводител, който отвежда читателя в невидимите територии на човешкото сърце.