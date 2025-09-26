"Аз чакам. Без да знам кого.

Аз виждам и не разбирам.

Животът може би наистина е сън.

Но кой така тревожно сънува моя живот?"

"Кой сънува моя живот", Владимир Левчев



Почитателите на поетическото перо в Бургас са поканени на СРЕЩА с Владимир Левчев и неговата най-нова стихосбирка „География на съня“.

На 29.09.2025 г., понеделник, от 18.00 ч. в Културен център „Морко казино“, зала „Петя Дубарова“, Издателство "7 ЛЪЧА" ще представи най-новата стихосбирка на Владимир Левчев - "География на съня". Авторът ще чете своите стихове, след което ще разговаря с публиката.

Книгата събира поетичните творби на Владимир Левчев, в които неизменно присъства темата за съня..., но и още много други тайни....

В предговора към книгата проф. Михаил Неделчев казва: "Едно знаменито стихотворение на Владимир Левчев със стиха над него като заглавие „Кой сънува моя живот“ стана емблема на неговото поколение от 80-те години на миналия век. Образите от този стих пораждат цяла семантична полоса не само в по-сетнешната поезия на Владимир Левчев, но и в творчеството на литературните му приятели."

В събитието ще участва и бургаската пианистка Милена Коларова, която ще изпълни няколко музикални произведения на роял.

Организатори на събитието са Община Бургас, Културен център „Морско казино“ и Читалище „ФАР“.

Вход свободен.