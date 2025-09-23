Един от най-сладкодумните съвременни разказвачи - журналистът Георги Милков, идва в Бургас на 4 октомври 2025 г. (събота), за да представи своята нова книга "Носорог в банята и още истории от ръчния багаж." Ще очаква всички любопитни за още от неговите истински приключения по света от 16:30 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец. Ще има книги, автографи и възможност всеки да го попита каквото реши за битието му на пътешественик, посетил над 150 държави. Входът е свободен и всички са добре дошли.

"Носорог в банята" носи логото на Книгомания и на цели 536 страници представя нови 36 разказа и фотоси, разделени в четири раздела - "С ръчния багаж между Лисабон и Токио", "Пътешествия в историята", "Ескизи по портретите на някои политически физиономии" и "Три места в България". Шампанско за закуска в Люксембург? Среща с дух в антиквариат? На страниците има какво ли не и почти във всичко журналистът-пътешественик открива българска следа.

Бъдете част от приключенията - изгубете се в Пуерто Рико, научете още за най-старата работеща книжарница в света в Португалия и 200-годишната креолска Къща на мистериите на о. Мавриций, научете за уникалната книга аптечка, пълна с…отрови и поемете с колело из изоставения град-призрак Вароша в Кипър.

Готови сте за приключения? Книгата, която ги крие и човекът, който ги е преживял - Георги Милков, ще ви чакат в събота, 4.10.2025 г. от 16:30 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец.

Срещата е част от фестивал на изкуствата Порт Прим Арт Фест, който знаковият символ на гостоприемството на Бургас, организира за осми път за бургазлии и гостите на града. Повече информация за формата и останалите събития ви очакват на portprim.bg и фейсбук страницата на фестивала.

Порт Прим Арт Фест 2025 подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.