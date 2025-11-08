Пожар избухна в склад за парфюми в северозападна Турция рано в събота, убивайки шестима души и ранявайки един. Това съобщи областният управител.

Пожарът в Диловаси беше овладян от пожарникари, спасителни екипи и общински служители, каза Илхами Акташ пред частния медиен канал TRT Haber.

„Шестима наши граждани за съжаление загубиха живота си“, каза Акташ, добавяйки, че един човек „в момента е хоспитализиран“.

Предишни съобщения в медиите съобщиха, че двама души са ранени. Два етажа от сградата, използвана като склад, са били унищожени при пожара, показват кадри, излъчени от турския канал NTV.

Произходът на пожара все още не е ясен.

Разположен на около 70 километра от Истанбул, град Диловаси е индустриален град, в който се намират множество складове и фабрики.