Пациент изразява в рими своята признателност към екипа на доц. д-р Кирил Киров - началник на Клиниката по онкохирургия . Той благодари на лекарите и.медицинските сестри за професионализма, грижата и светлината,които превръщат надеждата в реалност.Вие давате сила, вдъхновение и победа над всяко зло!, смята Деньо Костадинов.

На почивка в Бургас



Добрата Шени и Веси - сестра,

ме снабдиха с листа.

И вместо да лежа и тежко да дишам,

спомени от лечението си, започвам да пиша.

На 28 октомври с пълна газ,

пристигнахме от Силистра в Бургас.

На доктор Кирил Киров - доцент,

аз станах пациент.

Самата среща с колектива приятно ме смая,

настаниха ме в първа стая.

Докато сестра Сузана багажа ми прибира,

Анито на бързо ме "фризира" с любов,

за следващия ден да бъда готов.

Дългоочакваният миг дойде

и аз легнах на операционната с отпуснати ръце.

Докато аз съм спал,

моят спасител за миг не е стоял.

Със своя екип и златни ръце,

с много на челото пот,

ми е дал шанс за още живот.

Събуждам се в тъмнина,

чувам глас на момичето, което изпълнява своето задължение,

намирам се в интензивното отделение.

Чувствам на ръката си стягане,

това било апарат за измерване на кръвно налягане.

Времето сякаш беше спряло и какво ли не ми минава през главата,

минутите минават бавно.

Най-после ме изведоха от интензивното отделениеи

с облекчение се зарадвах на успешното лечение.

Но за моя изненада настаниха ме в интензивната стая

с една, като мен баба.

С***** се казваше тя, постоянно говореше, викаше, не спеше.

Аз нервиран и облян в пот,започнах да съжалявам за този, мой живот.

Но две светици се явиха и ме съжалиха -

сестра Краси и Тони без много да се маят

ме преместиха в друга стая.

И от там нещата тръгнаха напред,

влязох най-после в лечебния пакет.

Сестрата пчеличка Мая припкаше от стая в стая,

но не носеше сладък мед,а боцкаше с игличките наред.

Сестрата Дорито и Тони ме черпиха с лукчета-бонбони.

Брат Иван - мил, усмихнат, отзивчив,

без излишно напрежение, изпълняваше всяко свое задължение.

Правих си раздвижване по коридора,

с памперс и малки ситнещи стъпки, като японец,

а старшата сестра Мария

ми казваше: "Браво, ти си маратонец!".

Целия екип работеше, като добре смазана машина -

усмихнати, внимателни, добрички,

изпълняваха капризите на всички!

Доцент Киров, като орлица

пази своите дечица!

Иска за всеки пациент, всичко да знае.

Влиза и пита във всяка стая!

Аз от тук ще си тръгна с облекчение,

все едно съм бил на почивка, а не на лечение!

И ако имате здравословни проблеми, като нас

Заповядайте в Онкохирургията - Бургас!



БЛАГОДАРЯ ОТ СЪРЦЕ НА ЦЕЛИЯ ЕКИП И НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ МУ ЗА ПОЛОЖЕНИТЕ ГРИЖИ КЪМ НАС!

07.11.2025 година

Деньо Костадиновот

Село Смилен, община Силистра





