Пациент изразява в рими своята признателност към екипа на доц. д-р Кирил Киров - началник на Клиниката по онкохирургия . Той благодари на лекарите и.медицинските сестри за професионализма, грижата и светлината,които превръщат надеждата в реалност.Вие давате сила, вдъхновение и победа над всяко зло!, смята Деньо Костадинов.
На почивка в Бургас
Добрата Шени и Веси - сестра,
ме снабдиха с листа.
И вместо да лежа и тежко да дишам,
спомени от лечението си, започвам да пиша.
На 28 октомври с пълна газ,
пристигнахме от Силистра в Бургас.
На доктор Кирил Киров - доцент,
аз станах пациент.
Самата среща с колектива приятно ме смая,
настаниха ме в първа стая.
Докато сестра Сузана багажа ми прибира,
Анито на бързо ме "фризира" с любов,
за следващия ден да бъда готов.
Дългоочакваният миг дойде
и аз легнах на операционната с отпуснати ръце.
Докато аз съм спал,
моят спасител за миг не е стоял.
Със своя екип и златни ръце,
с много на челото пот,
ми е дал шанс за още живот.
Събуждам се в тъмнина,
чувам глас на момичето, което изпълнява своето задължение,
намирам се в интензивното отделение.
Чувствам на ръката си стягане,
това било апарат за измерване на кръвно налягане.
Времето сякаш беше спряло и какво ли не ми минава през главата,
минутите минават бавно.
Най-после ме изведоха от интензивното отделениеи
с облекчение се зарадвах на успешното лечение.
Но за моя изненада настаниха ме в интензивната стая
с една, като мен баба.
С***** се казваше тя, постоянно говореше, викаше, не спеше.
Аз нервиран и облян в пот,започнах да съжалявам за този, мой живот.
Но две светици се явиха и ме съжалиха -
сестра Краси и Тони без много да се маят
ме преместиха в друга стая.
И от там нещата тръгнаха напред,
влязох най-после в лечебния пакет.
Сестрата пчеличка Мая припкаше от стая в стая,
но не носеше сладък мед,а боцкаше с игличките наред.
Сестрата Дорито и Тони ме черпиха с лукчета-бонбони.
Брат Иван - мил, усмихнат, отзивчив,
без излишно напрежение, изпълняваше всяко свое задължение.
Правих си раздвижване по коридора,
с памперс и малки ситнещи стъпки, като японец,
а старшата сестра Мария
ми казваше: "Браво, ти си маратонец!".
Целия екип работеше, като добре смазана машина -
усмихнати, внимателни, добрички,
изпълняваха капризите на всички!
Доцент Киров, като орлица
пази своите дечица!
Иска за всеки пациент, всичко да знае.
Влиза и пита във всяка стая!
Аз от тук ще си тръгна с облекчение,
все едно съм бил на почивка, а не на лечение!
И ако имате здравословни проблеми, като нас
Заповядайте в Онкохирургията - Бургас!
БЛАГОДАРЯ ОТ СЪРЦЕ НА ЦЕЛИЯ ЕКИП И НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ МУ ЗА ПОЛОЖЕНИТЕ ГРИЖИ КЪМ НАС!
07.11.2025 година
Деньо Костадиновот
Село Смилен, община Силистра
