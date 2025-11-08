Достатъчно сме заредени с бензин, но се забрани временно износа на дизел и авиационно гориво, за да се гарантира икономическото спокойствие на България. Ако президентът наложи вето на Закона за нефтените продукти, ситуацията ще стане критична, по-сложна и по-комплексна. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и заместник-председател на 51-ото Народно събрание Драгомир Стойнев пред БНТ.

Според него трябва максимално бързо особеният управител да влезе в "Лукойл". "Нека да бъдем готови за това Българският енергиен холдинг да купи рафинерията в Бургас, така че руското правителство да си получи средствата и тогава в случай, че енергетиката има нужда да възвърне активите си, тази компания ("Лукойл" - б.р.) да стане българска. Не разбирам какъв е проблемът в това", коментира Стойнев.

Той смята, че ако държавата нищо не предприеме до 21 ноември, тогава рафинерията в Бургас може да спре работа. "Няма да е никак лесно. Това е един много сериозен бизнес и трябваше да се предприеме необходимото законодателство за спасяването на "Лукойл", посочи Стойнев. Той е уверен, че рафинерията в Бургас ще получи лиценз, за да продължи работата си.

Драгомир Стойнев коментира Бюджет 2026. Той посочи, че това е социалният и необходим държавен бюджет.

Стойнев защити бюджета и заложените мерки в него, като уточни, че осигуровките, които се вдигат на 2% не са данък, а права. "БСП е изключително компромисна партия. Най-стабилният фактор в управлението е БСП", посочи депутатът.

Драгомир Стойнев увери още, че ротацията в правителството дава предвидимост. Това, от което няма да отстъпи БСП е социалната справедливост, хората да бъдат образовани и здрави.

БСП се обяви за премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивния данък.