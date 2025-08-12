На 16 и 17 август централната алея в Морската градина – между „Гъбката“ и Терасата – ще се превърне в открита галерия, посветена на морето. Събитието, организирано от Бургаската фотографска общност (БФО), ще представи над 50 фотографии на 17 автори, обединени от любовта към Черно море.

Посетителите ще могат да видят разнообразни творби – от широки морски пейзажи и абстрактни композиции, вдъхновени от играта на светлината и водата, до редки кадри на морската флора и фауна. Сред експонатите ще има и снимки, които разказват истории за хората и живота край брега. Всеки автор внася собствен стил – от класическа документална фотография до експериментални и артистични подходи, което прави изложбата богата и многопластова.

Инициативата е част от традиционната лятна програма на БФО, която цели да популяризира фотографското изкуство и да даде възможност на жителите и гостите на града да се срещнат с различни гледни точки към морето. Експозицията ще бъде достъпна и в двата дни от 10.00 до 20.00 часа.