Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ организира благотворителния танцов спектакъл "Доброто сърце" - едно незабравимо събитие, посветено на силата на добротата. Потопете се в света на танца и изкуството, където всяко движение носи послание за надежда и съпричастност.

„Доброто сърце“ е литературно-танцов спектакъл, създаден по приказките от едноименната книга на Боян Боев, заедно с Танцова школа „Тиара“ с ръководител Златина Колева.

Всяка стъпка на сцената е в името на една благородна кауза – Да помогнем на Таничка!

Таничка е от онези пораснали деца, които нямат късмета да са здрави! Болестта, краде детството й, продължава и до ден днешен да ограбва усмивки, мечти и надежди! Родена едва в шестия месец, с тегло по-малко от килограм и половина, Таничка поема първите глътки живот и започва своята борба! Семейството й не губи надежда и намира разрешение на проблема в чужбина. След безбройни прегледи и рехабилитации, множество операции, терапии чрез вливане на стволови клетки, тя е на път да сбъдне своята мечта и да получи така дългоочаквания шанс за по-добър и пълноценен живот! За това, обаче са необходими финансови средства, в размер надхвърлящи 15 000 евро.

Но Таничка има и късмета да има нас – Добрите хора, които ще я подкрепим в борбата й.

Кога: 3 септември 2025 г.

Начален час: 17:00 часа

Къде: Младежки международен център, к-с „Меден рудник“, ул. „Апостол войвода“ 15

На входа ще бъде поставена кутия за дарения.

За тези, които няма да успеят да присъстват, могат да я подкрепят чрез дарение по банков път в "ПроКредит Банк"

IBAN: BG77PRCB92301036576316 BIC: PRCBBGSF

Титуляр: Стоянка Георгиева Гръкова