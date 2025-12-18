Хиляди вече се събраха на пореден протест в Триъгълника на властта и пред БНБ. Недоволството е организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари.

Поводът е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

В 18.00 часа паралелно започна и събитие срещу главния прокурор Борислав Сарафов, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата. Очаква се към 19.00 часа всички присъстващи да се присъединят към протестиращите пред парламента.

Според информацията протетсиращъте са окупирали вратата на кабинета на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов в Съдебната палата.

Това става ясно от видео на живо, което се излъчва от профила на организацията в социалните мрежи.

В един момент се наложи стражи на реда да изведат част от участниците, проявили прекомерна агресивност по време на протеста.