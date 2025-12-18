Пореден протест в Бургас се провежда тази вечер на площад „Атанас Сиреков“ в центъра на града. От обявения начален час 18 до 18,40 се събраха хора, далеч по-малко от многолюдния протест на 10 декември, чиято численост беше внушителна на фона на демонстрациите, провеждани през последните години в морския град.

Протестът днес бе обявен на национално равнище от ПП и ДБ, като за повод бе посочена вчерашната стъпка на управляващите в оставка да направят опит да вкарат новия бюджет в парламента.

Днес на демонстрацията в Бургас се чуха разнородни призиви – за гласуване, да бъде свалена охраната на Делян Пеевски, да му бъде отнет кабинета на НС и други. Въпреки че властта е в оставка, отново имаше скандирания „Оставка“.

„Сарафов вън“, „Твоят глас има значение“, „Работеща прокуратура“ и други бяха част от издигнатите плакати.

На площада полицейското присъствие е засилено.







