Пъстроцветен букет - селекция от вълшебни рисунки и картички с пожелания, сътворени и дарени от децата на Бургас в рамките на „Маратон на Добратата“, част от гражданската инициатива „Усмихни се, чети и оцветявай с Мечо“ вече радва пациентите на КОЦ-Бургас по случай Рождество Христово.

Идеята да направят съвместна кампания с Маратона, за да стоплят сърцата на тези, които посещават и ще прекарат празниците в лечебното заведение, далеч от уюта на домовете си, е на арт инициативата с хуманна кауза „Продължаваме“. Чрез нея през лятото на 2020 г. с подкрепата на проф.д-р Христо Бозов, 40 творци с повече от 200 картини и национален логистичен партньор в лицето на „Шенкер“ ЕООД, превърнаха трите сгради на база 2 на онкологичния център в своеобразни арт терапевтични пространства с периодично сменящи се експозиции.

„Много пъти, там където други хора са виждали пречки, ние сме виждали предизвикателства и възможности. Благословени сме, че продължаваме да ги виждаме. Появят ли се на хоризонта нито за миг не се поколебаваме да ги прегърнем, с несломима вяра със светла надежда, че със сътвореното ще можем да прегърнем поне още един човек, поне за миг...

Любовта ни към изкуството, към децата, към човека е свръхсилата, която ни движи напред и устоява на всички изпитания“, сподели Лора Касабова - национален координатор на „Продължаваме“ и от името на целия екип на арт инициативата благодари за партньорството в кампанията на Виктория Петрова, основател на „Маратон на Добротата“, на приказните деца и вдъхновяващите учители от десетки столични детски градини за оказаната подкрепа чрез изкуство, което доказано лекува и е част от най-добрите световни лекарски практики.

Всеки без значение къде се намира личностно, професионално, може да прави добро. Стига да поиска, да отвори сърцето си и да направи първата крачка.

Тогава се появят и съмишлениците по пътя.

