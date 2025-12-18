На 81-годишна възраст почина Кина Гърбова – жената, изобразена на банкнотата от 2 лева, която беше в обращение от 1962 до 1996 г.

Тя е почетен гражданин на Сухиндол. Утре кметът Пламен Чернев щял да ѝ даде плакет за 55-годишнината от обявяването на Сухиндол за град.

Леля Кина, както я наричаха близките, пиела хапчета за разреждане на кръвта и направила вътрешен кръвоизлив в нощта срещу сряда, съобщава „24 часа“. Линейка на Спешна помощ я откарала до МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, където била приета в интензивното отделение. Съграждани били готови да дарят кръв, а кметът им осигурил транспорт до болницата. Но въпреки усилията жената издъхнала.

Днес близки и приятели са изпратили Кина Гърбова в последния ѝ път.

Кина Гърбова е родена на 9 септември 1944 г. в с. Батак, Павликенско. По време на ученическа бригада из сухиндолските лозя през 1960 г. , когато е в 10-и клас, на 16 години, софийски фотограф Любомир Чаракчиев я заснема, заедно с още близо 200 момичета за изложба в ГДР. Изпраща най-добрите фотографии, а снимката с Кина печели първо място.

След паричната реформа от 1962 г. в България се пускат банкноти от по 1, 2, 5 и 10 лв., отпечатани в тогавашния Съветски съюз. На банкнотата от 2 лева е поместена наградената в ГДР фотография с лика на Кина Гърбова.

Гроздоберачката от Сухиндол научава за това, едва когато банкнотата излиза от печат. Никой не е искал съгласието ѝ да използва образа, нито е получавала хонорар или облаги като модел на банкнота. Днес тя се пази и в Британския музей като рекордьор в обращение.

Кина Гърбова е работила като домакин в стола на местна детска градина и като готвач и домакин в стола на сухиндолския винозавод. След пенсионирането си тя не обичаше медийното внимание и рядко даваше интервюта.