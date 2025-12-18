Френски лекар - анестезиолог, получи доживотна присъда за умишленото отравяне на 30 пациенти, 12 от които фатално, предаде БиБиСи.

Фредерик Пешие, на 53 години, беше осъден след четиримесечен съдебен процес във френския град Безансон. Той е обвинен за това, че е въвел химикали като калиев хлорид или адреналин в инфузионните сакове на пациентите.

Химикалите, които Пешие е добавил, са предизвикали сърдечен арест или кръвоизлив при пациенти, което е изисквало спешна намеса в операционната зала.

Най-младата му жертва, четиригодишно дете, е преживяла два сърдечни ареста по време на рутинна операция на сливиците през 2016 г., а най-възрастната е била на 89 години.

Пешие умишлено отравял пациентите си, след което се намесвал и се представял за спасител на пациентите. Но в 12 случая той не е могъл да се намеси или е било твърде късно и пациентът е починал. Прокуратурата твърди, че Пешие е действал, за да дискредитира колегите си анестезиолози, към които е таял злоба.

При повечето операции той не е бил основният анестезиолог. Твърди се, че е идвал рано в клиниката, за да подправя инфузионните сакове. След това, когато нещата се объркали, той успял да се намеси, след като диагностицирал проблема и поръчал антидот.

Пешие бил разследван за първи път преди осем години, когато бил заподозрян в отравяне на пациенти в две клиники в Безансон между 2008 и 2017 г.

Тревогата била повдигната през 2017 г., след като в инфузионния сак на жена, получила инфаркт, докато била оперирана за болки в гърба, било открито излишно количество калиев хлорид.

Разследващите забелязали, че в частна клиника в Безансон фатални инфаркти под анестезия са били шест пъти по-високи от средното за страната, което е 1 на 100 000. Установено е също, че инфарктите са престанали, когато Пешие е напуснал за кратък период, за да работи в друга клиника, която след това е отбелязала ръст. След това, когато се е върнал в "Сен Венсан", спешните случаи там са възобновени. Когато е бил лишен от правото да практикува през 2017 г., аномалията е спряла.

Първата известна жертва на Пешие, Сандра Симард, е на 36 години, когато претърпява внезапен сърдечен арест по време на операция на гръбначния стълб. Тя оцелява благодарение на намесата на Пешие, въпреки че изпада в кома.

Тестовете на инфузионните ѝ сакове показват концентрации на калий 100 пъти по-високи от очакваната доза и местните прокурори са алармирали.

По време на 15-те седмици на процеса Пешие отрича всякакви нарушения.