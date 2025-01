Род Стюарт ще изнесе специален концерт в София като част от европейското си турне.

Магьосникът ще излезе на сцената на зала "Арена 8888" на 11 декември.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера - Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и други.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум – Swing Fever, съвместен проект с пианиста Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records).

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката.