Поевтиняване на природния газ с около 2 процента през септември предлага "Булгаргаз". Това става ясно от внесеното от компанията заявление, което трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор (КЕВР). Ако това стане, през следващия месец синьото гориво ще се продава за близо 61 лева без такси и налози.

В ценовия микс влизат доставки по договора с Азербайджан и втечнен природен газ, внесен през Турция. През септември гориво може да бъде внесено и по договора с турската компания "Боташ", но в заявлението не е посочено в какви количества и на каква цена.

Доставки няма да има през терминала за втечнен природен газ в Александруполис. Няма да се използват количества от газохранилището в Чирен, но там предстои да бъдат нагнетен газ, като този процес също ще влезе в цената за следващия месец.

Преди окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране предстои цените да бъдат публично обсъдени.