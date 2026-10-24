Избирателната активност в Бургаския апелативен район надхвърли 20% към 11.00 ч. в деня на избора на четирима представители на прокурорите във Висшия съдебен съвет (ВСС). Право на глас имат около 100 прокурори от Бургас, Ямбол и Сливен.

Четирима са кадидатите от Бургас- това са Георги Чинев, Йовита Григорова, Дарин Христов и Благовест Вангелов. Те са сред 25-те претенденти, които ще се борят за четири места.



Сред основните теми, които магистратите поставят пред бъдещия състав на кадровия орган, са промяната в управленския модел, независимостта на прокуратурата, защитата на професионалното достойнство и възстановяването на общественото доверие в съдебната система.

Председателят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев открои необходимостта от промяна в управленския подход и в практиките на Висшия съдебен съвет. Според него работата на кадровия орган трябва да се основава на принципност, прозрачност и обективност, съчетани с ясна отчетност за постигнатите резултати.

Чинев призова колегите си да подходят отговорно към избора и да гласуват според собствената си професионална преценка, без да се влияят от внушения и опити за манипулация.

По думите му кампанията е преминала в напрегната обстановка, като не винаги водещи са били идеите и професионалните концепции на кандидатите. Въпреки това той изрази увереност, че прокурорите ще направят осъзнат избор и ще подкрепят онези, които смятат за най-достойни.

Като бъдещ член на ВСС Чинев би подкрепил кандидат за главен прокурор, който притежава независимост от политически и икономически влияния, висок обществен авторитет и безспорен професионализъм. Според него доброто познаване на системата е необходимо условие за ефективното ѝ управление и последователното провеждане на реформи.



Заместник-ръководителят на Апелативната прокуратура в Бургас Йовита Григорова подчерта, че магистратите очакват кадрови орган, който насърчава открития диалог с професионалната и академичната общност и поддържа конструктивни отношения с останалите власти.

Според нея ВСС трябва да бъде прозрачен и отговорен в действията си, да отстоява професионалното достойнство на магистратите и да намира законосъобразни и морално обосновани решения на проблемите в системата. В основата на тези очаквания стои необходимостта от съвет, който се ползва с доверието на колегите си и може открито да защитава решенията си.

Григорова определи избора на нов главен прокурор като едно от най-съществените предизвикателства пред бъдещия състав на ВСС. По думите ѝ начело на прокуратурата трябва да застане професионалист с висок морал, за когото законът е водещ ориентир и който последователно отстоява правото и професионалната чест на прокурорите.