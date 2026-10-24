Цените на сезонните зеленчуци останаха под натиск, докато кашкавалът, сиренето и зрелият фасул поевтиняха спрямо предходната седмица, показва бюлетинът на ДКСБТ

Сериозни колебания в цените на сезонните зеленчуци и понижение при част от основните хранителни продукти белязаха търговията на едро в България през седмицата 19-23 октомври 2026 г., предаде репортер на БГНЕС. Най-осезаемо поскъпване спрямо периода 12.16 октомври е отчетено при тиквичките и доматите, докато кашкавалът "Витоша", зрелият фасул и кравето сирене се търгуват на по-ниски цени. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Тиквичките достигат 1,07 евро за килограм на 23 октомври, което представлява увеличение от 18,36% спрямо базисната цена от 0,90 евро. Доматите се продават за 1,96 евро за килограм, или с 10,24% над равнището от предходната седмица. В рамките на отчетния период цената им достига максимум от 2,06 евро на 22 октомври, след което се понижава.

При зелето също се наблюдават значителни дневни колебания. От базисна цена от 0,57 евро за килограм стойността достига 0,65 евро на 21 октомври, а в края на седмицата спада до 0,58 евро. Морковите поскъпват до 0,70 евро за килограм на 22 октомври, преди да завършат периода на 0,64 евро. Червеният пипер се търгува за 1,33 евро за килограм на 23 октомври, което е увеличение от 7,26%.

При основните хранителни продукти тенденцията е по-разнопосочна

Кашкавалът "Витоша" поевтинява до 9,18 евро за килограм спрямо базисните 9,44 евро, или спад от 2,75%. Кравето сирене достига 5,97 евро за килограм при 6,04 евро в базисния период, което представлява намаление от 1,19%. Зрелият фасул се предлага за 2,00 евро за килограм, с 4,58% под предходното равнище.

При плодовете бананите поевтиняват до 1,40 евро за килограм, или с 5,66%, докато ябълките достигат 1,14 евро, което е увеличение от 1,60%. Лимоните се търгуват за 1,53 евро за килограм, с 0,78% под базисната цена.

Данните показват, че поскъпването не обхваща равномерно целия пазар. При редица зеленчуци дневните върхове са последвани от корекции, а при млечните продукти и част от плодовете се отчита понижение. Съпоставката с периода 12-16 октомври очертава разнопосочно движение на цените, без обща тенденция към поскъпване на всички основни стоки.