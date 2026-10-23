Смяната на времето два пъти годишно отдавна не се радва на одобрение в Европа. В допитване, проведено в целия ЕС през 2018 г., 84% от анкетираните се обявиха за премахване на сезонната смяна на времето - факт, който отразява широкото недоволство от тази практика.

На следващата година Европейският парламент подкрепи с огромно мнозинство предложението на Европейската комисия за отмяна на смяната на времето, извършвана два пъти годишно.

Предложение в застой

Въпреки това, години по-късно, европейците все още местят стрелките на часовниците си напред през пролетта и назад през есента. Предложението остава в застой, тъй като държавите членки на ЕС не успяват да постигнат съгласие относно начина, по който да бъде въведена промяната. Пандемията от COVID-19 и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна също изместиха този въпрос по-назад в политическия дневен ред.

По традиция през есента, в последната неделя на октомври, стрелките на часовниците се връщат назад. През нощта срещу 25 октомври 2026 г. (от 24 срещу 25 октомври) часовниците ще бъдат върнати от 03:00 на 02:00 ч. Това означава, че хората, които не работят през нощта, ще могат да спят един час повече. В резултат на това сутрин ще започва да се развиделява по-рано, а вечер ще се стъмва по-рано, припомня Евронюз.

С тази промяна в края на октомври приключва действието на Централноевропейското лятно часово време (CEST) и по-голямата част от Европа преминава към Централноевропейско време (CET), често наричано "зимно време“. Португалия и Обединеното кралство също променят времето, но в двете държави това се случва с един час по-рано, отколкото в по-голямата част от континентална Европа.

В Съединените щати лятното часово време приключва едва на 1 ноември.

Според туристическия портал Reisereporter, в Мароко, Тайланд, Япония, Аржентина и Южна Африка стрелките на часовниците не се местят.

През 1980 г. Западна Германия и други държави от ЕС последват примера на Франция, за да уеднаквят времето. През 1976 г. правителството в Париж въвежда лятното часово време в отговор на петролната криза, с цел пестене на енергия. Днес този аргумент се смята за остарял. Наскоро дори беше премахната и "допълнителната секунда“ (leap second).

ЕС блокира прекратяването на смяната на времето

През 2019 г. Европейският парламент гласува с 410 срещу 192 гласа за премахване на смяната на времето – промяна, която първоначално трябваше да влезе в сила от 2021 г. Окончателното приемане на законодателството обаче се бави, тъй като държавите членки на ЕС все още не са дали своето одобрение.

До този момент страните не са успели да постигнат съгласие дали за постоянно да се въведе лятното, или зимното часово време. Тъй като прилагането на различни режими би могло да доведе до икономически и организационни проблеми, въвеждането на промяната остава в застой до намирането на общо решение. Поради това е малко вероятно системата да бъде премахната в близко бъдеще.