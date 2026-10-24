Предимно слънчево време и леко повишение на температурите се очакват в събота. Максималните стойности ще бъдат между 17° и 22°, а в София - около 17°.

Над страната ще има разкъсана висока облачност. Преди обяд видимостта в низините и котловините ще остане намалена. Вятърът ще бъде слаб и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток.

В планините също ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места върховете и билата ще бъдат обхванати от облаци. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието сутринта ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня облачността ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и ще има слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а следобед ще се ориентира от югоизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 16° и 18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението ще бъде около 2 бала.