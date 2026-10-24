Слабо земетресение е регистрирано на територията на България в събота сутринта. Трусът е от 7:51 часа на 24 октомври и е с магнитуд от 2,3 по Скалата на Рихтер.

Епицентърът на земетресението е бил в непосредствена близост до село Момчиловци, община Смолян, на 11 км от областния център. Дълбочината му е 11 км. Данните са на НИГГГ към БАН.

Няма данни да е усетено от жителите на близките населени места.

В събота сутринта са регистрирани още два труса на Балканите - в непосредствена близост до границата на страната ни с Република Северна Македония.

В 5:28 е регистрирано земетресение с магнитуд от 2,2 по Скалата на Рихтер и дълбочина 17,5 км до село Дворище, намиращо се до самата граница с България.

В 8:12 часа пък е последвал нов трус в близост - до град Струмица, намиращ се на около 20 км от нашата граница. Неговата сила е била 2,5 по Скалата на Рихтер. Дълбочината му е 15 км.