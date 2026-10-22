Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата молбата му по-рано днес.

Николов беше осъден окончателно на девет години затвор през 2023 г. Върховният касационен съд прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл.

На Николов беше наложена и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години.

Трагичната катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на столичния булевард „Черни връх“. Милен Цветков изчаквал на червен светофар в автомобила си, когато колата, управлявана от Кристиан Николов, се врязала в него. Според данните по делото Николов се е движил със скорост, близка до 100 км/ч, при разрешени 50 км/ч в участъка. Изследванията установиха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. В мотивите си върховните съдии приеха, че Николов е съзнавал общественоопасния характер на поведението си и е предвиждал възможността да настъпят тежки последици. На 21 юли 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда. Решението сложи край на съдебния процес по обвинението за катастрофата, отнела живота на журналиста.