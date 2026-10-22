Прокуратурата продължава да разследва кметовете на Сунгурларе и Белица, които бяха задържани предходните дни.

След 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на общината бяха освободени след разпит. Сред разпитваните е Христо Широков, областен лидер на ДПС, който търпи домашен арест по друго дело. Днес ще бъде разпитан и човек от друга община, също от централата на ДПС. Очаква се утре да се състои и протест в Сунгурларе.

Подобни данни се търсят и в община Белица. В сряда Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината. По информация на Нова тв той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.

Самият Ревански направи кратък коментар, в който противопостави действията на властите на подкрепата, която според него Делян Пеевски е оказвал на хората. „Г-н Пеевски даваше хляб на хората, а сега дават зрелище“, заяви кметът на Белица.

Пеевски също реагира остро. „Не на диктатора Радев!“, заяви той пред събралите се. Обръщайки се към Ревански, лидерът на ДПС го увери, че има подкрепата му. „Ради, няма да се тревожиш. Тези хора разбират само от репресия. Всичко направихме заедно, с теб сме“, каза Пеевски.

Той определи случващото се като „срам и диктатура на Радев“ и заяви, че подобни действия са недопустими в демократична европейска държава. По думите му гражданите не трябва да изпитват страх. Пеевски подчерта, че подкрепя полицейските служители да изпълняват достойно задълженията си, но не и да бъдат използвани, по неговите думи, в услуга на диктатура.

Полицейската акция срещу кмета на Белица предизвика реакции сред местните жители и представители на общинската власт. По време на извеждането му събралите се граждани скандираха „Ради, Ради“. Майката на Ревански припадна на фона на случващото се и напрежението за кратко ескалира. Полицейското присъствие остава засилено и днес.

Още снощи във Facebook страниците членове на ДПС излязоха с колажи „Ние сме Ради и ние сме Гавазов”.