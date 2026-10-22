Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине вчера, 21 октомври, съобщават от Военноморския координационен елемент – Варна.

Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта.

Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

На фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха от Министерството на отбраната.

От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.