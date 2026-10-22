Кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн е задържан.

Полицейски служители влезли в сградата на Общината и отвели Мюмюн. Униформени се отправили и към дома на кмета, съобщи Нова тв.

Задържането идва пет месеца, след като той беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит. Към момента няма допълнителна информация за причините за задържането.

Припомняме, че на 28 май 2026 г. Мюмюн беше отведен от полицията за разпит в Областната дирекция на МВР. Полицейската акция беше свързана с разследване за предполагаемо длъжностно престъпление при възлагането и изпълнението на обществена поръчка на стойност над 5 млн. лева. По думите на министър Иван Демерджиев имало данни за въздействие върху избора на изпълнител, както и съмнения, че част от отчетените и платени дейности по поръчката не са били извършени. Основният обект на проверката е бил проектът за изграждане на общински приют за бездомни животни край село Седловина.

При акцията бяха извършени претърсвания и изземвания в сградата на общината, включително в кабинета на кмета. Мюмюн остана в полицията близо три часа, след което се върна на работа. Вътрешният министър уточни, че той не е бил задържан, а отведен за разпит. Самият Мюмюн определи действията на полицията като политически натиск и демонстрация на сила. Той заяви, че е бил разпитван за две обществени поръчки, и отрече да се укрива или да отказва съдействие на разследващите. Лидерът на ДПС Делян Пеевски също осъди полицейската акция, определяйки я като произвол.

Случаят предизвика и напрежение между МВР и прокуратурата. Демерджиев обвини представител на Окръжната прокуратура в Кърджали в опит да възпрепятства разследването. От държавното обвинение съобщиха, че не са били предварително уведомени за процесуалните действия в общината.

На 2 юни Окръжната прокуратура в Кърджали поиска разследването да бъде възложено на друга прокуратура, за да бъдат избегнати съмнения в безпристрастността на местните магистрати. През август досъдебното производство беше прехвърлено на Окръжната прокуратура в Благоевград.