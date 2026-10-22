Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа инж. Димитър Гавазов и Радослав Ревански.Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото – Христо Широков, за извършване на престъплението търговия с влияние на територията на страната. Престъпното деяние е квалифицирано по чл.321, ал.6 от НК.

Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на общ. Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20.10.2026 година.

Обвиняемите Димитър Гавазов и Радослав Ревански са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Те са задържани след проведена специализирана операция от служители на ГДБОП.

Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени на 22.10.2026 г. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите Димитър Гавазов и Радослав Ревански.

Обвиняемият Христо Широков, областен координатор на ДПС - Бургас, е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели.

Вчера (21 октомври) полиция изведе кмета на Белица Радослав Ревански от сградата на общинската администрация. Пред Община Белица имаше засилено полицейско присъствие. На място бяха полицейски служители, както и жандармеристи и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Обществени поръчки в Община Сунгурларе са обект на проверка, като вероятно става въпрос за четири поръчки. Това каза вчера пред Областната дирекция на МВР в Бургас заместник-кметът на община Сунгурларе Татяна Иванова.

Не мога да ви кажа какво по-точно се разследва. Тече разследване, нека да приключи, ще разберем, заяви заместник-кметът.

Пред сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас се бяха събрали десетки хора в подкрепа на задържания кмет на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Сред тях бяха служители на общинската администрация, кметове на кметства от община Сунгурларе, близки, граждани.