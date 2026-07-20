Апелативният съд в Бургас освободи под домашен арест с електронна гривна 56-годишния Ангел Иванов, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" край Карнобат от 10 юли, при която загина 40-годишен мъж, а още двама бяха ранени.

Първоначално Окръжният съд в Бургас остави Иванов в ареста и се мотивира с факта, че съществува риск той да се укрие с оглед тежестта на предвиденото наказание- между 10 и 15 години затмвор. Пред съда обвиняемият твърдеше, че катастрофата е причинена от внезапно спукване на гума, което направило камиона неуправляем.

Защитата му, адвокат Бреслав Янков, изтъкна, че Иванов има 35 години професионален шофьорски стаж, изминал е около 50 километра непосредствено преди инцидента и няма сериозни нарушения на пътя. Юристът постави и въпроса защо все още липсва автотехническа експертиза, която да установи причината за спукването на гумата, като в прав текст обяви, че отговорност носят и институциите заради състоянието на пътната инфраструктура в участъка.

Иванов е обвинен причиняване по непредпазливост на смърт и на средни телесни повреди на други двама. Днес прокуратурата отново настоя той да остане под стража. Апелативната инстанция обаче не уважи искането.