„Според мен има случайно деяние. В резултат на температурата на пътя се е стигнало до спукване на гума и оттам – до фаталния инцидент. Поради това водачът няма никаква вина. Няма алкохол, няма наркотици“. Това заяви днес пред Апелативния съд в Бургас адвокат Бреслав Янков, който е ангажиран със защитата на 56-годишниях професионален шофьор Ангел Иванов, обвинен за катастрофата с жертва на АМ "Тракия" край Карнобат.

Иванов е подведен под наказателна отговорност затова, че на 11 юли т.г. по непредпазливост с управлявания от него ТИР е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама В съдебната зала защитата оспори тезата на обвинението, настоя за освобождаването на задържания от ареста с по-лека мярка за неотклонение и посочи високите температури на пътната настилка като истинска причина за инцидента.

Защитата обърна внимание, че автотехническа експертиза все още липсва, като допълни, че гумите на камиона са били произведени през 2024 г., нови са и с допустим грайфер.

От прокуратурата контрираха, че отсъствието на готова експертиза на този етап е нормално, тъй като събирането на доказателства изисква време и не може да бъде ускорено изкуствено. Държавното обвинение увери, че всички необходими действия по случая вече текат. Очаква се решението на съда.