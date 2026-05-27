„Извинявам се на всички за това, което направих. Моля за по-лека мярка“- Това обяви днес в Бургаският районен съд 19-годишният сирийски гражданин Мохамад Касем. Той беше доведен под конвой в Съдебната палата, след като в неделя, 24 май катастрофира с „Мердесец“ до подлеза между комплексите „Изгрев“ и „Зорница“ в Бургас, заряза в колата трима мигранти от Мароко, а след това избяга с влак, но ден по-късно бе задържан от полицията. Трафикантът бе заловен в Пловдив, където по думите му живеел с приятел от три години и дори работел.

Прокуратурата представи ДНК – експертиза, според която Касем е бил на местопрестъплението. Самият той е направил пълни признания пред разследващите. В съда той беше представян от служебен защитник, но така и не обяви откъде е натоварил бежанците, каква е била крайната дестинация и колко е получил за пратката.

Престъплението, посочват от магистратурата, е извършено по начин, опасен за превозваните и жителите на града, тъй като мъжът не притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, шофирал е рисково автомобила на територията на града и е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие с него.

Деянието е съпроводено с неподчинение на орган на власт. Задържаният не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка от полицейски служители, като е напуснал мястото на катастрофата и оставил двама от мароканците в багажника, а третия- на пасажерското място.

Защитата на обвиняемия настоя за домашен арест с електронна гривна или евентуална парична гаранция, за да можел обвиняемият да работи. В крайна сметка съдът го остави под стража. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.



Пострадалите мигранти са в болницата в Бургас без опасност за живота.