„Мач на Надеждата“ е събитие, което надхвърля рамките на спорта. На 6 юни от 17:00 ч. стадион „Лазур“ няма да бъде просто място за футбол, а символ на доброто!



„Горд съм, че Бургас ще бъде домакин на второто издание на благотворителния „Мач на Надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“ в помощ на хора, страдащи от онкологични заболявания. Футболни легенди и спортисти от България и света идват в нашия град, за да подадат ръка на тези, които се борят за живота си всеки ден“, каза кметът Димитър Николов.



На терена ще излязат легенди като Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, любимци на бургаската публика като Стойко Сакалиев, Златко Янков, Георги Чиликов, Радостин Кишишев, Димитър Димитров – Херо и други големи имена. Към тях се присъединяват и международни звезди като Джо Харт и Уес Браун, както и обичани атлети като Теодор Салпаров и Ивет Лалова.



Бургас винаги е знаел как да се обединява в името на доброто. Нека на 6 юни напълним трибуните и докажем, че когато сме заедно, надеждата става по-силна от всяка диагноза!



Всички събрани средства ще бъдат насочени към:



• Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

• Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

• Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.



Информация за билетите:



• Онлайн: В сайта на Eventim.bg; https://shorturl.at/6priP

• В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

• В град Бургас: Физически каси на „Часовника“ и на касата на Операта;

• Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg ; https://shorturl.at/V9J3V

Още начини да подкрепите каузата:

• Дарителска кампания: Можете да подкрепите каузата и чрез изпращане на SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 срещу 1.02 евро за съобщение.

• Банков превод: Можете да направите директно дарение по сметката на Фондация „Стилиян Петров“: IBAN: BG41 UNCR 7000 1525 3804 95